Itália assume vice-presidência da ONU Mulheres pela 1ª vez

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/01/2023 - 15:18

NOVA YORK, 11 JAN (ANSA) – Pela primeira vez, a Itália assumiu a vice-presidência do Conselho Executivo da ONU Mulheres, a agência que luta por direitos delas em todo o mundo.





A chefia em 2023 ficará com a Ucrânia.

O representante permanente do país europeu nas Nações Unidas, Maurizio Massari, recebe o mandato que valerá até janeiro de 2024.

“A vice-presidência do Conselho Executivo da ONU Mulheres será um dos momentos de destaque da ação multilateral da Itália nesse ano. E os direitos das mulheres serão uma prioridade transversal que promoveremos em todas as sedes pertinentes”, ressaltou Massari após a eleição por aclamação.





O embaixador italiano ainda lembrou que seu país vem aumentando as contribuições à agência e também que “fomos o primeiro país da UE a investir na ONU Mulheres no contexto da causa ‘Team Europe’, com projetos específicos para a África, com uma nova iniciativa sobre os direitos e a liderança das mulheres no Sudão”.

Massari reconheceu ainda que “há muito trabalho a fazer para atingir a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres” e que é preciso “intensificar ações” nesse sentido.

“A Comissão sobre o Status das Mulheres e a reunião sobre os Objetivos de Desenvolvimento desse ano, junto a outras reuniões-chave, que serão cruciais para acelerar a ação global e para não deixar para trás nenhuma mulher e nenhuma menina”, pontuou. (ANSA).

