Itália assume patrulhamento aéreo da Otan em fronteira russa

BRUXELAS, 4 AGO (ANSA) – A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou nesta sexta-feira (4) que Itália e Espanha assumiram a liderança das patrulhas aéreas da aliança para proteger os céus do Báltico.

“Os destacamentos de Portugal, Romênia e Grã-Bretanha terminaram o turno de quatro meses à frente da missão Baltic Air Policing e passaram o bastão aos destacamentos vindos da Itália e da Espanha”, declarou a Otan em um comunicado.

A troca da guarda para a Itália ocorreu na cidade de Siauliai, na Lituânia, onde o país assumiu as responsabilidades de Portugal.

“Depois de um destacamento de oito meses para a missão reforçada de policiamento aéreo da Otan na Romênia, os Eurofighters italianos irão proteger os céus da Estónia, Letônia e Lituânia durante os próximos quatro meses”, explicou a aliança militar.

A missão teve início em 2004 e foi reforçada em 2014 “para demonstrar a determinação e o empenho da Otan na defesa coletiva e para dissuadir a Rússia de agressões ou qualquer ameaça de agressão”. (ANSA).

