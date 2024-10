Itália aprova projeto para formar policiais da América Latina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 OUT (ANSA) – O Comitê Conjunto de Cooperação Italiana para o Desenvolvimento aprovou, entre outros, dois projetos de colaboração para a segurança econômico-financeira da América Latina.

As iniciativas têm como órgãos executores a Guarda de Finanças e os Carabineiros e são parte de uma parceria estratégica de colaboração com o Instituto Internacional Ítalo-Latino-Americano (IILA).

O objetivo é apoiar a capacitação das forças policiais da Argentina, Uruguai, Brasil, Chile e México nas principais fenomenologias criminais diretamente ligadas aos fluxos econômicos e financeiros e às consequentes técnicas de análise, investigação e aplicação da lei.

Além disso, os projetos visam incentivar a colaboração e o intercâmbio de informações entre instituições italianas e latino-americanas nos setores de proteção ambiental, saúde, conservação do patrimônio cultural e trabalho.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, saudou o lançamento dos dois novos projetos no âmbito do relançamento das relações italianas com os parceiros da América Latina, destacando como “entre as áreas de estreita colaboração, a diplomacia jurídica e de segurança assumem fundamental importância para a luta contra o crime organizado e para reforçar a difusão da cultura da legalidade, que caracteriza a ação da Itália na região”.

Os cursos de formação se concentrarão em técnicas de análise, investigação e aplicação da lei, promovendo o intercâmbio de informações entre as instituições envolvidas para reduzir as taxas de criminalidade e melhorar o bem-estar dos países.

“Desde o início do meu mandato, quis dar um sinal claro da prioridade que pretendo atribuir às relações com a América Latina, para onde irei em breve”, acrescentou o vice-premiê da Itália.

Segundo Tajani, seu governo realizará “ações de diplomacia de crescimento para fortalecer ainda mais” as relações da Itália “com os países da América Latina e do Caribe”. (ANSA).