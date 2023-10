Itália aprova primeira vacina contra dengue

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/10/2023 - 9:33 Compartilhe

ROMA, 3 OUT (ANSA) – A Agência de Medicamentos da Itália (Aifa) aprovou pela primeira vez uma vacina contra a dengue que também pode ser usada em pessoas que nunca contraíram a doença, que pode se tornar mais comum no país devido à crise climática.

Trata-se do imunizante TAK-003, batizado com o nome comercial “Qdenga” e desenvolvido pela farmacêutica japonesa Takeda.

A fórmula também foi recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e mostrou eficácia de 80,2% contra infecções e de 90,4% contra casos graves em estudos clínicos.

Na Itália, a vacina será aplicada em duas doses em pessoas a partir de quatro anos de idade. A fórmula se baseia em um vírus atenuado e serve contra os quatro sorotipos do patógeno.

A dengue é endêmica em mais de 125 países, enquanto na Europa a maior parte dos contágios é importada de nações tropicais. No entanto, a Itália registrou 19 casos nativos no último verão, que ficou marcado por temperaturas acima da média.

“A globalização das viagens e a tropicalização do clima da Itália estão aumentando as infecções que antes estavam limitadas a outras partes do mundo”, disse em setembro o diretor científico da Sociedade de Doenças Infecciosas e Tropicais (Simit), Massimo Andreoni, que citou como exemplos a dengue, a chikungunya e a febre no Nilo ocidental. (ANSA).

