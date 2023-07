Itália aprova ofertas do Google em caso de portabilidade de dado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 31 JUL (ANSA) – A agência reguladora de concorrência da Itália (AGCM) anunciou nesta segunda-feira (31) que aceitou os compromissos propostos pelo Google para encerrar um caso sobre suposto abuso da gigante tecnológica de sua posição dominante no mercado de portabilidade de dados do usuário.

Em nota, o órgão antitruste ressalta como será mais fácil para os usuários transferirem os seus dados presentes no “ecossistema” do grupo norte-americano para outras plataformas.

O regulador abriu uma investigação no ano passado após uma denúncia da startup italiana Hoda na qual acusava o Google de obstruir o direito dos utilizadores da empresa de partilharem seus dados pessoais com outras plataformas de serviços digitais.

No entanto, em resposta ao inquérito, o Google propôs algumas alterações em seu serviço de backup de informações para aumentar a capacidade dos usuários de extrair seus dados dos serviços da unidade Alphabet, segundo a AGCM.

“O grupo, de fato, apresentou um pacote de três compromissos, dois dos quais contemplam soluções complementares para Takeout – o serviço que o Google coloca à disposição dos usuários finais para backup de seus dados – para facilitar a exportação de dados para operadores terceiros”, explica a nota.

Já o terceiro compromisso “oferece a possibilidade de começar a testar, antes do lançamento oficial, cerca de seis meses, uma nova solução – atualmente em desenvolvimento – que permitirá a portabilidade direta de dados fornecidos pelo próprio usuário ou gerados através da sua atividade no motor de busca online Google e na plataforma YouTube”.

De acordo com a Autoridade, as iniciativas apresentadas pelo Google garantem uma importante automatização do procedimento disponibilizado para exportação de dados.

“Usuários e operadoras terceirizadas poderão fazer uso desse mecanismo até o lançamento de uma solução de portabilidade direta de serviço a serviço, que, segundo o próprio Google indicou, ocorrerá no primeiro trimestre de 2024”, finaliza o texto. (ANSA).

