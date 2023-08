Itália aprova decreto para entrar em rede fixa da TIM

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/08/2023 - 19:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 28 AGO (ANSA) – O governo da Itália aprovou nesta segunda-feira (28) um decreto que destina até 2,2 bilhões de euros para a aquisição de 15% a 20% da rede fixa do Grupo TIM.

A medida chega poucas semanas depois de o Ministério da Economia e das Finanças ter assinado um memorando de entendimento com a gestora de recursos americana KKR, que negocia com exclusividade com a TIM, para entrar na operação.

“Depois de encontrar uma solução séria para a ITA com um acordo com a Lufthansa, chegou o momento de dar uma perspectiva para aquela que foi uma das campeãs internacionais das telecomunicações”, disse a premiê Giorgia Meloni após uma reunião do Conselho dos Ministros.

“A direção tomada pelo governo é a de assumir o controle estratégico da rede de telecomunicações e proteger os empregos”, acrescentou a primeira-ministra, afirmando que a medida defende o “interesse nacional”.

Já o ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, comentou que a aprovação do decreto deve dar um “quadro estável e definitivo a uma história que vive um impasse há muito tempo”.

O memorando entre governo e KKR prevê que o Ministério da Economia e das Finanças, apesar da fatia minoritária, tenha um papel fundamental na definição das escolhas estratégicas da chamada “Netco”.

A gestora tem até o fim de setembro para formalizar sua oferta vinculante pela rede fixa da TIM, que será desmembrada do braço de serviços como parte de um plano delineado pelo CEO do grupo de telecomunicações, Pietro Labriola. (ANSA).

