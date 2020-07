++ Itália aprova aumento de déficit de 25 bi de euros ++

ROMA, 22 JUL (ANSA) – O Conselho de Ministros da Itália aprovou na noite desta quarta-feira (22) um novo aumento do déficit orçamentário de 25 bilhões de euros, informaram fontes oficiais.

Com isso, o déficit extra será submetido a votação no Parlamento italiano no próximo dia 29 de julho. (ANSA)

