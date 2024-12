Itália aprova 10º pacote de ajuda militar à Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 DEZ (ANSA) – A Itália aprovou nesta segunda-feira (16) um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, o 10º desde o início da invasão russa.

A medida será apresentada na próxima quarta-feira (18) pelo ministro da Defesa, Guido Crosetto, durante reunião do Comitê Parlamentar da Segurança da República (Copasir). No entanto, como de costume, a lista dos armamentos que serão enviados a Kiev é secreta.

“A Ucrânia poderá contar com o nosso apoio militar, econômico, diplomático e humanitário, além de outras garantias inseridas no acordo bilateral com Kiev”, reforçou hoje o presidente italiano, Sergio Mattarella, durante discurso para diplomatas Em reunião recente com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também reiterou o apoio de seu país à nação eslava na guerra contra a Rússia.

De acordo com a Comissão de Orçamento da União Europeia, desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, até a metade de novembro de 2024, a UE e seus Estados-membros mobilizaram 124 bilhões de euros (R$ 786,3 bilhões) em apoio a Kiev.

A cifra inclui 47,8 bilhões de euros (R$ 303 bilhões) em assistência financeira da UE, 12,2 bilhões (R$ 77,3 bilhões) em apoio bilateral dos países-membros, 45,5 bilhões (R$ 288,5 bilhões) em ajuda militar e 1,5 bilhão (R$ 9,5 bilhões) em lucros de ativos russos congelados, além de 17 bilhões (R$ 108 bilhões) para ajudar refugiados. (ANSA).