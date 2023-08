Itália apresenta plano de recuperação reformulado à UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/08/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 7 AGO (ANSA) – A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira (7) que a Itália apresentou uma reformulação do seu Plano Nacional de Retomada e Resiliência (PNRR), um vasto programa que visa tornar a economia italiana mais verde e moderna através de projetos financiados com a ajuda de cerca de 191 bilhões de euros em subsídios da UE e empréstimos a juros baixos.

“A Itália propôs revisar 144 investimentos e reformas relacionadas às seis áreas temáticas do plano”, disse o Executivo, ressaltando que as mudanças dizem respeito à digitalização e competitividade, transição ecológica, mobilidade sustentável, educação e pesquisa, inclusão e coesão e saúde.

O governo da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, apresentou o plano revisado com a adição de um capítulo REPowerEU, de 2,76 bilhões de euros para ajudar a acabar com a dependência da Itália por combustíveis fósseis russos e acelerar a transição verde.

A Itália deslocou cerca de 16 bilhões de euros em financiamento da UE de alguns projetos que corriam o risco de não ser concluídos até o prazo de 2026 e os desviou para outros, para evitar o risco de perder completamente o dinheiro.

O ministro de Assuntos Europeus italiano, Raffaelle Fitto, reforçou que os projetos que tiveram o dinheiro do PNRR retirado serão financiados por outros mecanismos, como fundos de coesão europeus.

As mudanças do governo Meloni permitiram que a Comissão Europeia aprovasse no mês passado a tão atrasada terceira parcela do financiamento do PNRR, no valor de 18,5 bilhões de euros. Agora, a UE analisará se o plano modificado ainda atende os critérios de avaliação. (ANSA).

