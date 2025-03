Itália aposta em ‘colaboração forte e dinâmica’ com Canadá

ROMA, 14 MAR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, parabenizou seu homólogo canadense, Mark Carney, por sua posse nesta sexta-feira (14).

“Envio minhas congratulações a Mark Carney, novo primeiro-ministro do Canadá. Confio em uma colaboração cada vez mais forte e dinâmica entre as nossas nações, ligadas por fortes relações bilaterais e unidas este ano pela troca de comando à frente do G7”, escreveu a premiê nas redes sociais.

Carney, economista e ex-banqueiro, assumiu o cargo em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que além de impor taxações ao país vizinho, já declarou que gostaria de anexar o Canadá ao território americano.

Nome muito apoiado pelo Partido Liberal, Carney assumiu o posto de Justin Trudeau, que renunciou ao cargo em janeiro após perder amplo apoio político.

O ex-banqueiro de 59 anos, que chegou a traçar um paralelo entre comércio e hóquei no gelo em seu discurso, declarou que o Canadá “vencerá” e acusou o vizinho de atacar famílias e empresas do país. O político ainda destacou a necessidade de construir novas relações comerciais.

O novo premiê canadense, que recebeu 86% dos votos em uma disputa interna do partido e promete uma transição “suave e rápida”, se colocou à disposição para conversar com Trump e até mesmo discutir um novo acordo. (ANSA).