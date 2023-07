++ Itália apoiará esforços para retomada de acordo sobre grãos +

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2023 - 17:01 Compartilhe

ROMA, 21 JUL (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse hoje (21) que o governo apoiará todas as iniciativas, incluindo os esforços da Turquia, para ajudar a chegar a um acordo entre a Rússia e a Ucrânia sobre a exportação de grãos.

“Se a Turquia puder ajudar a encontrar um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, apoiamos todas as iniciativas desse tipo, sejam elas da ONU ou da Turquia, nós as apoiamos”, declarou o chanceler italiano. “É essencial que o corredor do Mar Negro funcione e é essencial que não haja acidentes na fábrica de Zaporizhzhia, dois pontos-chave também das nossas iniciativas na Ucrânia”, acrescentou. (ANSA).

