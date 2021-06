Itália anuncia doação de 15 milhões de vacinas anti-Covid

ROMA, 24 JUN (ANSA) – A Itália vai doar 15 milhões de doses de vacinas anti-Covid para países pobres, que têm enfrentado dificuldades para obter imunizantes contra o novo coronavírus.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Mario Draghi durante um discurso na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (23).

“Melhorar o acesso a vacinas nos países mais pobres não é apenas uma questão ética, mas também uma prioridade sanitária. A Itália fará sua parte e dará 15 milhões de doses”, declarou.

Com a pandemia sob controle, o país já vacinou ao menos parcialmente mais da metade da população, e quase 30% das pessoas já tomaram as duas doses da AstraZeneca, da Moderna ou da Pfizer ou a dose única da Janssen e concluíram o ciclo de imunização.

Draghi não anunciou qual produto será destinado a países pobres, mas o governo da Itália já limitou bastante o uso da fórmula da AstraZeneca, que hoje é recomendada apenas para maiores de 60 anos. O premiê também não disse quais nações receberão as doações.

Recentemente, o G7, do qual a Itália faz parte, se comprometeu a doar 1 bilhão de doses de vacinas anti-Covid, mas considerando até o fim de 2022. De acordo com o portal Our World in Data, o mundo já soma 2,8 bilhões de imunizantes administrados, mas apenas 46,8 milhões na África (1,7% do total), que tem 15% da população global. (ANSA).

Veja também