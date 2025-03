Itália anuncia apoio a plano árabe alternativo para Gaza

ROMA, 8 MAR (ANSA) – Os ministros das Relações Exteriores da Itália, França, Alemanha e Grã-Bretanha assinaram neste sábado (8) uma declaração conjunta a favor da iniciativa proposta pela Liga Árabe para um plano de reconstrução da Faixa de Gaza.

“O plano mostra um caminho realista para a reconstrução de Gaza e promete ? se implementado ? uma melhoria rápida e sustentável das condições de vida catastróficas para os palestinos que vivem no local”, afirmaram os ministros, dentre eles, o italiano Antonio Tajani.

Segundo os representantes europeus, os “esforços para a reconstrução devem ter como base um sólido quadro político e de segurança aceitável tanto para israelenses, quanto para palestinos, que garanta a paz e a segurança a longo prazo”.

“Reiteramos claramente que o Hamas não deve continuar a governar Gaza nem a constituir uma ameaça para Israel. Apoiamos explicitamente o papel central da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e a implementação do seu programa de reformas”, continua o texto do comunicado conjunto, que também pediu que “todas as partes trabalhem a partir dos pontos citados no plano”.

Na última terça-feira (4), a Liga Árabe aprovou uma proposta para a reconstrução da Faixa de Gaza alternativa à proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de remover a população palestina do enclave para transformar o território em um empreendimento de luxo.

O projeto, anunciado pelo presidente egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi, prevê que o território não seja mais governado pelo Hamas. Além disso, iniciativa também cita uma ajuda de emergência, reconstrução e desenvolvimento econômico a longo prazo em Gaza. (ANSA).