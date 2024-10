Itália anuncia ajuda de 25 milhões de euros para Gaza e Líbano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

PESCARA, 22 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, anunciou que o país europeu oferecerá uma ajuda de 25 milhões de euros (R$ 153,8 milhões) ao Líbano e à Faixa de Gaza.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (22) durante a abertura do G7 de Desenvolvimento na cidade de Pescara, na região italiana do Abruzzo.

“Atribuiremos um compromisso humanitário de emergência [ao Oriente Médio]: 10 milhões de euros para as populações do Líbano, 10 milhões em ajuda humanitária para Gaza e 5 milhões para a ANP [Autoridade Nacional Palestina] planejar a reconstrução da Faixa de Gaza”, declarou Tajani.

O ministro avisou que na próxima sexta-feira (25) 15 caminhões com doações ao Programa Mundial de Alimentos (PMA) partirão da Itália rumo ao enclave palestino e que ele “obteve de Israel a certeza de que os veículos italianos poderão entrar” no território.

A reunião do G7 conta com a participação de representantes israelenses, libaneses e palestinos. “Tentaremos encontrar todas as ferramentas úteis para ajudar populações civis, como as de Gaza, a libanesa, os sírios que vivem no Líbano, os israelenses do norte de Israel”, destacou o vice-premiê italiano. (ANSA).