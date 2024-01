++ Itália anuncia 5,5 bilhões de euros para África ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/01/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 JAN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta segunda-feira (29) que o país vai investir pelo menos 5,5 bilhões de euros (R$ 29 bilhões) na África, entre financiamentos, doações e garantias para empréstimos.

O montante faz parte do “Plano Mattei”, batizado em homenagem ao fundador da gigante italiana de óleo e gás ENI, Enrico Mattei, e integra a estratégia do governo Meloni para criar oportunidades no continente africano e conter os fluxos migratórios no Mar Mediterrâneo.

“O Plano Mattei pode contar com 5,5 bilhões de euros entre créditos, doações e garantias”, disse a premiê durante a Cúpula Itália-África. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias