Itália analisa pedido sobre imagens de hostilidades a Moraes

21/08/2023 - 9:01

SÃO PAULO, 21 AGO (ANSA) – A Itália está analisando o pedido da Justiça brasileira para enviar imagens das hostilidades contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e sua família no Aeroporto de Fiumicino, nos arredores de Roma.

“A questão foi acompanhada de imediato pelos ministérios da Justiça da Itália e do Brasil e, pela natureza do suposto crime, envolveu duas diferentes procuradorias italianas e está em fase de exame”, disse o embaixador da Itália em Brasília, Francesco Azzarello.

Moraes foi hostilizado por brasileiros no Aeroporto de Fiumicino em 14 de julho, quando voltava de uma viagem à Itália.

Moraes disse à Polícia Federal que foi agredido verbalmente e que seu filho levou um tapa no rosto.

O empresário Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andreia Munarão Mantovani, e Alex Zanatta Bignotto são investigados pela Polícia Federal, que pediu à Itália as imagens do ocorrido. Os suspeitos, no entanto, negam agressões físicas ou verbais contra Moraes. (ANSA).

