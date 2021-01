Itália amanhece com 14 regiões na fase laranja para conter Covid

ROMA, 24 JAN (ANSA) – A Itália amanheceu neste domingo (24) com 14 regiões do país classificadas na faixa laranja da pandemia de Covid-19, a segunda mais restritiva e que segue pelos próximos 15 dias.

A medida foi assinada pelo ministro da Saúde, Roberto Speranza, e permite o afrouxamento das medidas contra o novo coronavírus Sars-CoV-2 nas seguintes regiões: Lombardia, Sardenha, Calábria, Emilia-Romagna, Vêneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Marcas, Piemonte, Puglia, Úmbria e Vale de Aosta.

O novo decreto inclui os territórios da Lombardia e Sardenha que estavam na zona vermelha e amarela, respectivamente. A região ao norte da Itália, porém, ficou em lockdown devido a um erro de cálculo dos dados epidemiológicos, o que tem provocado polêmica entre os governos nacional e regional.

A faixa laranja é a segunda mais restritiva e proíbe o deslocamento entre regiões e intermunicipais, liberado por motivos de trabalho, saúde ou urgentes, mas permite que os italianos saiam de casa sem precisar justificar o motivo.

Além disso, os bares e restaurantes podem servir através de entregas e retiradas e o comércio não essencial é reaberto seguindo os protocolos sanitários rígidos. O toque de recolher entre 22h e 5h da manhã seguinte é mantido.

Segundo a determinação do governo, a Sicília e a província autônoma de Bolzano permanecem na área vermelha, a última na escala de risco definida por Roma para evitar a propagação da Covid-19. Entre as restrições estão o fechamento do comércio não essencial e a proibição de sair de casa a não ser por casos muito específicos Já a Campânia, Basilicata, Molise, Toscana e a província autônoma de Trento foram mantidas na faixa amarela, que hoje é a primeira na escala do governo. (ANSA)

