Itália alerta que ‘antissemitismo pode alimentar terrorismo’

ROMA, 13 MAI (ANSA) – O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, alertou nesta segunda-feira (13) que o antissemitismo pode alimentar formas de terrorismo e revelou que, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, foi registrado “um aumento de 1000% nos relatos de sentimentos de ódio”.

Em discurso durante um evento no Memorial do Holocausto em Milão, o político italiano destacou que os ataques do Hamas a Israel mataram 1,2 mil pessoas, fizeram 250 reféns e desencadearam uma resposta israelense que matou 35 mil cidadãos, na sua maioria mulheres e crianças, na Faixa de Gaza.

“Levantamos as barreiras, mas o sentimento de antissemitismo pode alimentar formas de terrorismo”, acrescentou ele.

Segundo Piantedosi, é perceptível que “na discussão pública já uma certa subestimação”. “Negar a alguém o direito de falar ou agredir um alvo judeu é a coisa errada a fazer. Qualquer ação que esconda um renascimento de sentimentos antissionistas e antissemitas deve ser rejeitada por todos”, concluiu.

Durante o encontro, Liliana Segre, senadora vitalícia da Itália e sobrevivente do Holocausto, também expressou “terrível tristeza” diante da “atmosfera horrível” desencadeada pelos ataques brutais e sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro e pela resposta do governo de Benjamin Netanyahu na Faixa de Gaza. (ANSA).