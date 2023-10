Itália alerta para risco energético de conflito em Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 14:01 Compartilhe

ROMA, 9 OUT (ANSA) – O ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, declarou nesta segunda-feira (9) que o ataque a Israel cria “uma situação de emergência com o risco de explodir outros problemas, como por exemplo o da energia”.

As declarações foram dadas ao canal de televisão Rai News 24.

“Assim como ocorreu pela guerra da Rússia na Ucrânia com o gás, pode ocorrer novamente. Desses países chegam outros recursos. Devemos entender também se precisamos pensar na autonomia energética do nosso país”, disse.

Com o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, a União Europeia firmou um memorando de entendimento com Egito e Israel para ampliação do fornecimento de gás para o bloco.

O produto é extraído em Israel e refinado e exportado com infraestrutura egípcia. (ANSA).

