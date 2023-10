Itália alerta Israel sobre civis e diz que há 2 grávidas em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/10/2023 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 30 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, fez um novo alerta ao governo israelense sobre os ataques contra a população civil e informou que duas mulheres grávidas estão entre os 14 italianos presos na Faixa de Gaza.

“A mensagem que enviamos muito claramente aos israelenses, a mesma mensagem do presidente dos EUA, Joe Biden, é prestar grande atenção à população civil [em Gaza] porque uma coisa é atacar corretamente os centros terroristas do Hamas, outra coisa é a população civil que o Hamas usa como escudo humano”, alertou Tajani à rádio RTL.

De acordo com o chanceler italiano é preciso “garantir que a situação não se deteriore”. Um novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde de Gaza mais de 8,3 mil pessoas já morreram na região em decorrência dos bombardeios de Israel, sendo mais de 3,4 mil menores de idade e 2,1 mulheres.

Durante a entrevista, Tajani também relatou que a unidade de crise da Itália “está em contato com todas as outras unidades de crise dos países que têm cidadãos na Faixa de Gaza”.

“Estamos acompanhando os 14 italianos e cinco de seus parentes minuto a minuto”, garantiu ele, acrescentando que os cidadãos não estavam na zona de conflito. “Há duas mulheres grávidas entre eles. Todas estão em contato com nosso consulado em Jerusalém”.

Por fim, o ministro anunciou que o primeiro avião de ajuda humanitária da Itália partiu esta manhã e chegará ao Egito em cooperação entre os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, a ONU e o Crescente Vermelho.

“Continuaremos a enviar mais ajuda humanitária amanhã para reduzir as dificuldades do povo palestino que nada têm a ver com os terroristas do Hamas”, concluiu Tajani. (ANSA).

