Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2024 - 15:01

ROMA, 14 OUT (ANSA) – Os Ministérios das Relações Exteriores de Itália, Alemanha e Reino Unido divulgaram uma nota conjunta expressando “profunda preocupação” com os recentes ataques do Exército de Israel às bases da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil). (ANSA).