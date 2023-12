Itália alcançou resultados ‘significativos’ na luta contra HIV

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/12/2023 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 DEZ (ANSA) – O ministro da Saúde da Itália, Orazio Schillaci, afirmou nesta sexta-feira (1º) que o país alcançou “resultados significativos” na luta contra o vírus do HIV.

O Instituto Superior de Saúde contabilizou 1.888 novos diagnósticos, o equivalente a uma incidência de 3,2 casos a cada 100 mil habitantes, incidência que coloca abaixo da média europeia.

“Alcançamos resultados significativos, mas ainda há muito a fazer para combater a propagação da infecção, apesar do declínio progressivo do número de novas infecções”, disse o político por ocasião do Dia Mundial de Combate à Aids.

Schillaci também destacou a eficiência dos trabalhos de pesquisa, pois permitiram conquistar “grandes progressos”.

“Basta pensar nas terapias combinadas, introduzidas em meados dos anos 1990, que se revelaram eficazes e melhoraram a qualidade de vida e retardando o início da doença. No entanto, é na prevenção que devemos continuar a investir”, comentou o italiano.

O ministro ainda alertou que o HIV continua representando um “grave problema de saúde pública”, destacando que o país europeu “contribui significativamente” para um fundo destinado para erradicar a doença, bem como a malária e a tuberculose.

Francesco Rocca, governador da região do Lazio, apontou que “informação, sensibilização e prevenção” são as “armas indispensáveis” para combater a doença. (ANSA).

