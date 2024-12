Itália afirma que UE-Mercosul depende de proteções, dizem fontes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 5 DEZ (ANSA) – O governo italiano afirmou nesta quinta-feira (5) que a assinatura do acordo UE-Mercosul “só poderá ocorrer sob condição de proteção e compensação adequadas em caso de desequilíbrios no setor agrícola”, de acordo com fontes do Palazzo Chigi.

Além disso, Roma “acredita que não existem condições para assinar o texto atual”, embora tenha analisado que “o aprofundamento das relações com os países do Mercosul deve continuar a representar uma prioridade estratégica”. (ANSA).