Itália adia jogos de 26 de abril por conta de funeral do Papa

ROMA, 22 ABR (ANSA) – As partidas de futebol marcadas para o próximo sábado (26) na Itália foram suspensas por conta do funeral do papa Francisco.

O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa Civil, Nello Musumeci, após uma reunião do governo sobre as medidas de segurança para a despedida de Jorge Mario Bergoglio, morto na última segunda-feira (21), aos 88 anos.

“As partidas de sábado estão suspensas”, declarou. O funeral de Francisco deve reunir dezenas de milhares de fiéis em Roma, além de chefes de Estado, como os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Donald Trump (Estados Unidos), Emmanuel Macron (França), Volodymyr Zelensky (Ucrânia) e Ursula von der Leyen (Comissão Europeia).

A Série A italiana tinha três jogos marcados para 26 de abril, incluindo o clássico entre Inter de Milão e Roma, crucial para a disputa do Scudetto, além de Como x Genoa e Lazio x Parma.

Os quatro duelos da última segunda-feira (Cagliari x Fiorentina, Genoa x Lazio, Parma X Juventus e Torino x Udinese) também mudaram de data por conta da morte do Papa e serão jogados nesta quarta (23). (ANSA).