Itália adere a fundo em prol da Amazônia com 5 milhões de euros

ROMA, 3 DEZ (ANSA) – O governo italiano anunciou neste domingo (3) sua adesão a um fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financiar projetos sustentáveis na Amazônia, durante a 28ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP28, em Dubai.

A informação foi divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente e Segurança Energética, que se reuniu com representantes do BID nos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com o governo italiano, o aporte de 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) no fundo de Bioeconomia e Manejo Florestal da Amazônia (AMZ) faz parte da iniciativa “Amazônia Sempre” e poderá ampliar as relações de cooperação ambiental com os países beneficiários da medida – Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname – e com as demais nações doadoras – Alemanha, Holanda, Suíça e Reino Unido – para o desenvolvimento sustentável da região.

O comunicado destaca ainda que o acordo atesta as prioridades atribuídas pelo ministério à proteção do patrimônio natural e da biodiversidade.

O fundo, em atividade desde 2021, visa apoiar entidades públicas e privadas da Amazônia no planejamento e implementação de modelos de desenvolvimento ambientalmente responsáveis, sobretudo em questões relacionadas à proteção da biodiversidade e do solo, ao uso dos recursos florestais e à agropecuária sustentável.

Além disso, prevê a criação de cadeias de valor para o desenvolvimento de comunidades locais e indígenas, mulheres e jovens. (ANSA).

