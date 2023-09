Itália acha corpo de mulher desaparecida em enchente há 1 ano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2023 - 13:42 Compartilhe

ANCONA, 13 SET (ANSA) – O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde as inundações que atingiram a região de Marcas, na Itália, em setembro do ano passado foi encontrado.

Brunella Chiù, que tinha 56 anos, era a única pessoa ainda desaparecida após a violenta tempestade que deixou 13 mortos e causou bilhões de euros em danos.

De acordo com a polícia italiana, o corpo de Chiù foi encontrado nas águas das ilhas Tremiti, na região de Abruzzo.

Ela estava desaparecida desde a noite do dia 15 de setembro de 2022.

As autoridades apontam que a mulher foi arrastada pelas enchentes em Barbara, perto de Sanigallia, junto com sua filha de 17 anos, Noemi Bartolucci, quando tentavam sair da região de carro. As duas foram mortas, mas os restos mortais da jovem foram achados um dia depois da tragédia.

Simone Bartolucci, filho de Chiú, fugiu em um outro veículo ao mesmo tempo que a mãe e a irmã, mas conseguiu se salvar permanecendo agarrado a uma grande planta por várias horas antes de ser resgatado pelos bombeiros. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias