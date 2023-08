Itália acerta conta não paga por turistas na Albânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/08/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 18 AGO (ANSA) – A Embaixada da Itália em Tirana, na Albânia, informou nesta sexta-feira (18) que pagou a conta que um grupo de turistas italianos deixou para trás em um restaurante no país, por ordem da primeira-ministra Giorgia Meloni.

“Os italianos respeitam as regras e pagam as próprias dívidas, esperamos que episódios como esse não se repitam”, concluiu a representação diplomática, em nota.

O episódio ocorreu nesta semana, enquanto a premiê passava férias com a família na Albânia a convite do primeiro-ministro do país, Edi Rama.

O episódio foi revelado pelo líder albanês em entrevista ao jornal italiano La Stampa: “Quando mencionaram o episódio dos italianos que fugiram do restaurante, todos riam. Ela fez bico e ordenou ao embaixador: ‘Vá pagar a conta desses imbecis, por favor, e lance um comunicado! A Itália não pode perder o respeito no exterior'”. (ANSA).

