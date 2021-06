Itália abrirá corredor humanitário para 500 migrantes da Líbia

ROMA, 17 JUN (ANSA) – A Itália concluiu um acordo para receber 500 migrantes da Líbia através de um corredor humanitário, anunciou a ministra do Interior da Itália, Luciana Lamorgese, na última quarta-feira (16).

“Foi assinado o protocolo para trazer 500 pessoas da Líbia”, declarou a política em um evento no Palazzo Borromeo, à margem do encontro organizado pela embaixada da Itália junto à Santa Sé, dedicado ao tema “Governando as migrações. A boa prática dos corredores humanitários”.

O acordo prevê a participação da Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e será administrado pela Comunidade de Sant’Egidio e pela federação das igrejas evangélicas da Itália.

As entidades vão atender 200 refugiados, enquanto o governo italiano tratará da evacuação de 300 pessoas. “Este é o primeiro acordo deste tipo na Europa”, afirmou a Comunidade de Sant’Egidio.

De acordo com Lamorgese, é preciso “uma boa governança da migração, porque a pandemia também afetou os números. Por um lado, os números aumentaram porque aqueles que não têm esperança em seu próprio país tentam encontrar uma vida digna em outro lugar. Por outro lado, existe um fenômeno sobre o qual não dá pra ficar calado: o tráfico de pessoas e as redes criminosas que devem ser processadas”.

“O problema não pode ser repassado apenas aos países do primeiro desembarque. É preciso solidariedade e responsabilidade, especialmente na Europa, com a qual existe um diálogo construtivo”, lembrou Lamorgese.

A Itália vem enfrentando um novo aumento na chegada de migrantes pelo Mar Mediterrâneo em 2021, com número até três vezes mais altos do que os registrados no ano passado e até 10 vezes maiores do que em 2019. (ANSA)

Veja também