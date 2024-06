Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 8 JUN (ANSA) – As urnas para eleger os 76 deputados italianos que farão parte do novo Parlamento Europeu foram abertas na manhã deste sábado (8). A votação ocorrerá hoje até às 23h (horário local) e amanhã (9), das 7h às 23h.

Neste mesmo horário também foram abertas as assembleias de voto para o pleito administrativo em 3.698 municípios e para a escolha do governo da região de Piemonte e do Conselho Regional.

