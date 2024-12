Itália abre temporada de esqui nos Alpes com descontos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ANDALO, 16 DEZ (ANSA) – Com a chegada oficial do inverno na Europa nos próximos dias, a Itália abriu a temporada de esqui nos Alpes. No entanto, amantes do esporte e praticantes de “primeira estação” precisam estar alertas ao aumento dos preços no setor, que levou diversas estações a oferecer preços promocionais, principalmente aos jovens.

A associação Altroconsumo estima um aumento de 4,1% no valor dos ingressos (pistas e teleféricos) para um dia na montanha para adultos, ao comparar as tarifas de 38 estâncias de esqui, em relação a 2023.

Em Champorcher, na região do Vale de Aosta, a estação de Monterosa está cobrando 38 euros (R$ 242), valor que chega a 83 euros (R$ 530) em Dolomiti Superski, em Castelrotto, no Trentino-Alto Ádige, a maior e mais cara estância do esporte da Itália.

Em Cortina d’Ampezzo, no Vêneto, o ingresso custa 77 euros (R$ 492), em Madonna di Campiglio, no Trentino-Alto Ádige, 72 euros (R$ 460) e em Plan de Corones, também no Trentino, 70 euros (R$ 447).

Os vouchers de pacotes de cinco dias também sofreram aumento de 3,8% em relação ao ano passado, ainda que este tipo de compra ajude os esquiadores a economizar.

Para driblar a alta nos preços, algumas estações apostam em descontos promocionais, principalmente aos mais jovens. Para comemorar seus 50 anos de existência, a estância de Dolomiti Superski, dá desconto de 30% a menores de 18 anos em passe único para esquiar em alguma das 12 estações entre Trentino-Alto Ádige e Vêneto.

No Vale de Aosta, os descontos são de 20% para menores de 24 anos, 30% para menores de 16 e de 50% para residentes na região.

Crianças nascidas após 31 de outubro de 2016 esquiam gratuitamente quando acompanhadas por um adulto pagante. Na estação de Monterosa, maiores de 65 anos têm 12% de desconto.

(ANSA).