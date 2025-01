Itália abre possibilidade de enviar capacetes azuis para Gaza

ROMA, 15 JAN (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta quarta-feira (15) que está pronto para fornecer uma presença militar na Faixa de Gaza nos mesmos moldes da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

“Estamos prontos para fornecer uma presença militar em antecipação a uma possível escolha das Nações Unidas para criar uma espécie de administração ao estilo da Unifil na Palestina para unificar a Faixa de Gaza com a Cisjordânia”, declarou o chanceler.

O político acrescentou que viajará para Israel e Palestina na próxima semana para “encorajar e promover” a paz na região, além de voltar a defender a solução de dois Estados.

Em meio ao anúncio do acordo de cessar-fogo do conflito entre Israel e Hamas, Tajani declarou que a Itália segue avançando com o projeto humanitário Alimentos para Gaza.

“Espero que se possa estender não só a partir da ajuda alimentar e sanitária, mas também a outros bens e depois, naturalmente, começaremos a trabalhar na reconstrução, enfim, vamos olhar para o futuro com otimismo”, acrescentou. (ANSA).