Itália abre cúpula do G7 da Cultura e defende ‘identidades’

NÁPOLES, 20 SET (ANSA) – O governo italiano abriu nesta sexta-feira (20) a Cúpula da Cultura do G7 em Nápoles, no sul do país, que acontecerá até o próximo dia 21 de setembro, e afirmou que é “essencial defender as identidades culturais”.

“Democracia, o estado de direito, o respeito à liberdade de expressão e ao pluralismo são as questões mais urgentes sobre as quais devemos encontrar respostas compartilhadas, começando pelos valores que nos unem”, afirmou o novo ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli.

Segundo ele, o grupo precisa se “concentrar primeiro no tema da defesa de nossas identidades culturais”.

“A cultura é a alma de uma nação, ela incorpora sua identidade, história, os valores de sua comunidade. É um dos bens mais preciosos que uma população tem e é imperativo protegê-la das ameaças de nossos tempos”, acrescentou o ministro italiano.

Em seu discurso, Giuli também falou sobre a cultura como um “antídoto contra qualquer forma de discriminação e extremismo” e descreveu como “perversa e criminosa a agressão da Rússia, de [Vladimir] Putin”, o que significa “cancelar a identidade cultural da Ucrânia”.

“Não podemos permitir isso, devemos continuar ao lado da população ucraniana para defender sua soberania”, defendeu ele.

A Cúpula Cultural do G7 está programada para ser realizada na cidade portuária do sul entre hoje e este sábado (21), com eventos importantes planejados na vizinha Pompeia. (ANSA).