Itália abre concurso internacional para 5 museus do país

ROMA, 6 FEV (ANSA) – O Ministério da Cultura (MIC) da Itália anuncia a abertura de um concurso público internacional para a seleção de novos diretores em cinco museus e parques arqueológicos de renome nacional. São eles: Museus Reais de Turim; Galeria da Academia de Florença e dos Museus Bargello; Parque Arqueológico do Coliseu; Museu Nacional Romano e Museu Arqueológico Nacional de Nápoles.

As inscrições ficam abertas até as 12h na Itália (16h no Brasil) do próximo dia 6 de março e devem ser feitas no site do MIC, onde está o edital completo.

Segundo as regras publicadas, os interessados podem concorrer a vagas em uma ou mais instituições através do envio do currículo, carta motivacional (para cada instituição de interesse) em italiano e inglês, além do preenchimento de um formulário.

O MIC informa ainda que o contrato para os aprovados têm duração de quatro anos, podendo ser renovado apenas uma vez, a depender do desempenho demonstrado.

“Este concurso representa um passo fundamental para a renovação e fortalecimento do nosso patrimônio cultural, com o objetivo de promover a inovação, a valorização e a gestão eficaz dos nossos museus, locais simbólicos da nossa identidade histórica e artística”, diz o ministério, que esclarece ainda que a seleção dos novos diretores será baseada em critérios como “profissionalismo, experiência internacional e capacidade de promover a cultura de forma inclusiva e sustentável”. (ANSA).