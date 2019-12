Itália abre caminho para profissionalizar futebol feminino

ROMA, 12 DEZ (ANSA) – Após o sucesso da última edição da Série A e da participação da Itália na Copa do Mundo de 2019, as atletas de futebol feminino no país deixarão o amadorismo e passarão a ser consideradas como profissionais.

A Comissão de Orçamento do Senado aprovou nesta quarta-feira (11) um projeto que equipara as mulheres aos colegas homens, estendendo a elas todas as garantias da legislação sobre trabalho esportivo. Além disso, o texto estabelece três anos de isenção fiscal para clubes que formalizarem contratos com atletas de futebol feminino.

A medida foi aprovada como emenda à Lei Orçamentária do governo para 2020, que tramita no Senado. “Hoje não somos profissionalizadas, é importante explicar isso. Foi dado um passo importante, mas o objetivo ainda não foi alcançado”, disse Sara Gama, capitã da Azzurra e da bicampeã nacional Juventus.

A emenda também beneficiará atletas de outras modalidades, mas dependerá de cada federação formalizar a profissionalização de sua categoria.

O futebol feminino tem crescido na Itália nos últimos anos, com a adesão de clubes do primeiro escalão nacional, como Juventus, Fiorentina, Milan, Inter de Milão e Roma. Além disso, a seleção voltou a disputar uma Copa do Mundo depois de 20 anos, avançando até as quartas de final, quando foi eliminada pela Holanda.

(ANSA)