Italcam realizará aula gratuita sobre vinhos italianos

SÃO PAULO, 24 MAI (ANSA) – A Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de São Paulo (Italcam) realizará nesta terça-feira (25) uma masterclass gratuita sobre vinhos italianos.

O webinar “A Terra dos Vinhos – Da antiga Enotria à moderna Itália” ocorrerá às 10h (horário local) e contará com a presença do presidente da Italcam, Graziano Messana, do especialista em vinhos Arthur Piccolomini de Azevedo, vice-presidente da Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS/SP), além de Gerardo Landulfo, delegado da Accademia Italiana della Cucina.

Azevedo e Landulfo vão debater um breve panorama da história do vinho na Itália, comentar sobre o consumo atual no país, destacar alguns dos principais vinhos italianos e dar dicas para escolher a melhor bebida.

Durante o evento, os participantes também irão abordar os queijos italianos. A iniciativa integra a programação 2021 do projeto internacional True Italian Taste, do Ministério das Relações Exteriores da Itália e da Assocamerestero. (ANSA)

Veja também