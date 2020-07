Itair Machado ‘vira torcedor’ do Galo no jogo contra o Patrocinense Na ação com torcedores do alvinegro para ter fotos personalizadas, uma imagem era do ex-vice-presidente do Cruzeiro, dando "apoio" ao Atlético-MG

Itair Machado virou torcedor do Atlético-MG. Pelo menos na “homenagem” de um torcedor do alvinegro para o ex-vice presidente de futebol do rival Cruzeiro. No meio dos bonecos com fotos de torcedores do Galo, que compraram o direito de ter suas fotos expostas em totens no jogo contra o Patrocinense( 4 a 0 para o Atlético).

Um atleticano não identificado adquiriu o ingresso virtual para ser exposto no totem, e escolheu a foto de Itair para ser afixado na arquibancada do Mineirão.

Com a proibição de público nos estádios, por conta da pandemia da Covid-19, a diretoria do Galo fez a campanha para a venda de torcedores-bonecos, como uma forma de ficar próxima do seu fã. foram vendidos mais de 2 mil bonecos e o clube arrecadou R$ 92 mil.

Os torcedores de papel estavam “vestidos” com o Manto da Massa, camisa que foi criada por um torcedor do Galo, sendo confeccionada pelo alvinegro, vendendo 100 mil unidades.

Outras figuras conhecidas do torcedor atleticano estavam no meio do torcedor de papel: o zagueiro Gabriel e o volante Gustavo Blanco, que estão lesionados. Outras homenagens, desta vez sem zoação, tiveram o atacante Diego Tardelli, a Vovó do Galo e Vicente Motta, autor do hino do clube.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também