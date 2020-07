Itair Machado, ex-dirigente do Cruzeiro, aparece como ‘torcedor’ em jogo do Atlético-MG

Apesar da cena parecer no mínimo inusitada, ela aconteceu no jogo entre Atlético-MG e Patrocinense nesta quarta-feira (29) pelo Campeonato Mineiro, no Mineirão.

Como a volta do futebol só foi permitida com protocolos por conta da pandemia de Covid-19, a presença de público nos estádios está proibida. Com isso, alguns clubes tem adotados medidas para não deixas as arquibancadas completamente vazias.

O galo lançou uma campanha com bonecos personalizados. Quase dois mil torcedores aderiram ao seguimento. O curioso é que entre os bonecos torcedores apareceu um ex-dirigente do Cruzeiro. Isso mesmo, Itair Machado apareceu com a nova camisa especial lançada pelo alvinegro mineiro.

Com a ação, o clube arrecadou R$ 92 mil com a venda dos 1.982 torcedores de papel. Além de Itair, os torcedores do galo também homenagearam ídolos atleticano como o atacante Diego Tardelli, além do zagueiro Gabriel, ambos lesionados.

