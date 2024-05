Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2024 - 20:34 Para compartilhar:

A hidrelétrica Itaipu doará R$ 1,3 bilhão para obras de infraestrutura urbana em Belém, no Pará, visando a preparação da cidade para a COP 30, que será realizada em novembro de 2025.

O dinheiro é custeado na tarifa de energia dos consumidores das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Ele será investido em obras de infraestrutura urbana na capital paraense, envolvendo a qualificação de vias, e aumento da rede de esgotos. Além disso, está prevista a revitalização do Complexo do Ver-o-Peso.

A assinatura do convênio entre a usina binacional e a Prefeitura de Belém acontecerá no Palácio do Planalto, na próxima segunda-feira, 6, e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.