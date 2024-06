Itabuna e Novo Hamburgo perdem a invencibilidade na Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2024 - 0:45 Para compartilhar:

Mais dois times perderam a invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro que teve 13 jogos neste sábado pela 10ª rodada. O Itabuna-BA perdeu por 1 a 0 para o Nova Iguaçu-RJ pelo Grupo A6, enquanto o Novo Hamburgo caiu em casa diante do Cianorte-CE no Grupo A8. Por outro lado, Manauara-AM e Portuguesa-RJ continuam sem perder. Pelo Grupo A7 aconteceram dois confrontos paulistas.

Praticamente classificado no Grupo A1, o Manauara-AM respeitou o rival Manaus-AM no empate sem gols disputado em Manaus (AM). Ainda invicto, com oito vitórias e agora dois empates, o Manauaura só não está matematicamente classificado, mas ninguém duvida mais disso. O Manaus se manteve na quarta posição, com 15, mesma pontuação do Trem-AP que foi até a capital do Acre e venceu por 2 a 1 o Rio Branco-AC.

O Grupo A6 agora só tem um invicto, porque o Itabuna-Ba perdeu por 1 a 0 para o Nova Iguaçu-RJ. Ambos têm 19 pontos, mas o time fluminense lidera por uma mínima diferença no saldo de gols: 8 a 7. A Portuguesa-RJ continua invicto após ganhar por 3 a 0 o Audax Rio e encostar nos líderes, com 18 pontos, em terceiro. O Serra-ES é quarto colocado, com 14 pontos, depois de golear por 4 a 0 o Ipatinga-MG, no interior mineiro.

O Grupo A7 reúne os clubes paulistas e tem um novo líder: o Maringá. O time paranaense venceu por 1 a 0 o Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, e ainda contou com a derrota da Inter de Limeira, que perdeu por 1 a 0 para o Santo André, na região do ABC.

No outro duelo paulista, empate sem gols entre São José e Água Santa, em São José dos Campos. O Maringá lidera, com 23, a Inter de Limeira tem 20, o Santo André, 14 e o Água Santa fecha o G-4, com 13. São José e Pouso Alegre, com nove pontos cada, parece mais distante da classificação.

Mesmo jogando em casa, o Novo Hamburgo-RS perdeu sua invencibilidade no Grupo A8 ao levar 1 a 0 do Cianorte-PR, vice-líder, com 12, atrás do Concórdia-SC, com 14. O time gaúcho, com sete jogos devido os adiamentos causados pelas enchentes no Estado, fica em quatro lugar, com 10 pontos, dois a menos do que o Hercílio Luz-SC, com 12, em terceiro.

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

Confira os jogos da 10ª rodada:

QUINTA-FEIRA

Treze-PB 1 x 1 Atlético-CE

SÁBADO

Novo Hamburgo-RS 0 x 1 Cianorte-PR

Santo André-SP 1 x 0 Inter de Limeira-SP

Nova Iguaçu-RJ 1 x 0 Itabuna-BA

Iporá-GO 0 x 2 Anápolis-GO

São José-SP 0 x 0 Água Santa-SP

Pouso Alegre-MG 0 x 1 Maringá-PR

Manauara-AM 0 x 0 Manaus-AM

União-MT 1 x 1 Brasiliense-DF

Ipatinga-MG 0 x 4 Serra-ES

Águia-PA 2 x 0 Moto Club-MA

São Raimundo-RR 1 x 0 Humaitá-AC

Portuguesa-RJ 3 x 0 Audax Rio-RJ

Rio Branco-AC 1 x 2 Trem-AP

DOMINGO

15h

Avenida-RS x Brasil-RS

Real Brasília-DF x Mixto-MT

16h

Hercílio Luz-SC x Barra-SC

FC Cascavel-PR x Concórdia-SC

Costa Rica-MS x Patrocinense-MG

Tocantinópolis-TO x River-PI

17h

Crac-GO x Capital-TO

Porto Velho-RO x Princesa do Solimões-AM

TERÇA-FEIRA

19h

Real Noroeste-ES x Democrata SL-MG

QUARTA-FEIRA

15h

Jacuipense-BA x CSE-AL

Santa Cruz-RN x Potiguar-RN

19h

Fluminense-PI x Altos-PI

19h30

ASA-AL x Juazeirense-BA

20h

Sergipe-SE x Itabaiana-SE

Retrô-PE x Petrolina-PE

QUINTA-FEIRA

19h

Iguatu-CE x Maracanã-CE

19h30

Maranhão-MA x Cametá-PA

20h

América-RN x Sousa-PB