Itabaiana-SE, Maringá-PR e Retrô-PE confirmam o acesso na Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2024 - 22:42 Para compartilhar:

Itabaiana-SE, Maringá-PR e Retrô-PE confirmaram, neste domingo, suas vagas nas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro e, por consequência, o acesso para a Série C em 2025, ao lado do Anápolis-GO. Agora eles vão continuar na briga pelo título da temporada, com os confrontos já definidos.

O novato Retrô vai enfrentar o Itabaiana, enquanto o Anapólis vai pegar o Maringá. Eles vão se enfrentar em dois jogos, com os times de melhores campanhas – Itabaiana e Maringá – tendo como vantagem o fato de disputar o segundo jogo em casa, como mandante. Os vencedores destes confrontos, pelo placar agregado, vão decidir o título da temporada também em dois jogos.

Os novos integrantes da Série C vão ocupar as vagas dos quatro times rebaixados nesta temporada: São José-RS, Ferroviário-CE, Aparecidense-GO e Sampaio Corrêa. O curioso é o equilíbrio neste sobe e desce. Foram rebaixados dois clubes nordestinos, um goiano e um gaúcho, enquanto subiram dois nordestinos e um goiano, com a vaga gaúcha sendo ocupada por outro time da região sul, o Maringá.

Nos jogos de domingo, o Maringá empatou por 1 a 1 com a Inter de Limeira no estádio Willie Davids e garantiu a vaga porque tinha vencido por 1 a 0 no interior de São Paulo. O Itabaiana levou para a Paraíba, no Estádio Amigão, a grande vantagem de ter vencido por 3 a 1 o Treze. No jogo de volta, em Campina Grande (PB), segurou o empate sem gols.

A terceira vaga foi conquistada nos pênaltis pelo Retrô, que na Boca do Jacaré, perdeu por 1 a 0 para o Brasiliense, mesmo placar do primeiro jogo na Arena Pernambuco. Com isso, a vaga acabou sendo definida nos pênaltis e o time de Recife levou a melhor, ganhando a disputa por 3 a 2. É a primeira vez que o Retrô vai disputar a Série C.

CONFIRA OS RESULTADOS DE VOLTA DAS QUARTAS:

SÁBADO

Iguatu-CE (4)3 x 3(5) Anápolis-GO (Ida: 1 x 1)

DOMINGO

Brasiliense-DF (2)1 x 0(3) Retrô-PE (Ida: 0 x 1)

Treze-PB 0 x 0 Itabaiana-SE (Ida: 1 x 3)

Maringá-PR 1 x 1 Inter de Limeira-SP (ida 1 x 0)