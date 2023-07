ITA renova conselho enquanto espera chegada da Lufthansa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 21 JUL (ANSA) – A ITA Airways, companhia aérea estatal italiana, renovou seu conselho de administração, em meio à expectativa pela conclusão da venda de 41% de suas ações para o grupo alemão Lufthansa.

Antes com cinco membros, o conselho da ITA passa a ter três integrantes: Antonino Turicchi, presidente do colegiado, Valeria Vaccaro e Francesco Spada. Quando a Lufthansa entrar no capital da companhia, ela vai nomear outros dois conselheiros, dos quais um será CEO.

“A decisão de nomear um conselho de três componentes é coerente com os acordos entre o Ministério da Economia e das Finanças e a Lufthansa”, diz uma nota da ITA.

“Demos mais um passo importante no percurso traçado pelo plano industrial da ITA Airways, que de startup 100% pública se consolidou e iniciou a privatização”, acrescenta o comunicado.

As mudanças também determinaram a saída do ex-CEO e diretor-geral Fabio Lazzerini, cujas funções operacionais foram transferidas para Andrea Benassi, atual chefe de rede, frota e alianças da ITA.

O acordo entre o governo italiano e a Lufthansa foi fechado no fim de maio, encerrando uma novela que se arrastava havia vários anos, desde a era Alitalia, antecessora da ITA.

O grupo alemão vai comprar 41% da empresa italiana por meio de um aumento de capital de 325 milhões de euros, com a opção de adquirir todas as ações remanescentes em um segundo momento.

A expectativa da Lufthansa é concluir a operação até o fim deste ano. (ANSA).

