ITA inaugura rota Rio-Roma para unir ‘cidades das maravilhas’

RIO DE JANEIRO, 30 OUT (ANSA) – A companhia aérea italiana ITA Airways inaugurou nesta segunda-feira (30), ao ritmo de passistas de escolas de samba, seu voo direto entre Rio de Janeiro e Roma, que conectará as duas “cidades das maravilhas” diariamente.

A cerimônia de corte da fita de inauguração da nova rota foi realizada no Aeroporto Rio-Galeão, pouco antes da decolagem do voo AZ673 com destino à capital italiana, na presença de executivos da ITA, como a diretora comercial Emiliana Limosani e o vice-presidente de vendas internacionais Pierfrancesco Carino, do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e do cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini.

“Estamos muito felizes. Nós operamos já em maneira direta de Roma-Fiumicino a São Paulo com dois voos diários e de Roma-Fiumicino a Buenos Aires. O Rio era o que faltava”, disse Limosani, também CEO do Volare, programa de fidelidade da ITA.

Ao todo, serão 14 voos semanais conectando as duas cidades, sendo sete em cada sentido. Com os 28 entre Roma e São Paulo e os 14 entre Roma e Buenos Aires, a ITA chega a 42 voos semanais de ida ou volta para o Brasil e 56 para a América do Sul.

“O Rio de Janeiro é interessante como hub de negócios para as empresas italianas que operam aqui e, ao mesmo tempo, para o tráfego business em direção à Itália. E também tem a parte de lazer: serão 188 mil italianos no Brasil em 2023, 100 mil a mais em relação ao ano anterior, o que quer dizer que o Brasil e o Rio continuam sendo de grande interesse para os italianos”, acrescentou Limosani.

Já o embaixador Cortese declarou que a nova rota une “duas das cidades mais lindas, fascinantes e icônicas do mundo”. “A partir de hoje, Roma e Rio de Janeiro serão ainda mais próximas”, declarou o diplomata.

Por sua vez, o secretário estadual de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, disse que a chegada da ITA Airways marca o processo de “revitalização” do Galeão. “Celebramos mais um destino internacional para demonstrar mais esse passo do trabalho de recuperação do Rio de Janeiro”, ressaltou. (ANSA).

