ITA Airways cresce no Brasil com nova rota Rio-Roma

RIO DE JANEIRO, 31 OUT (ANSA) – A companhia aérea italiana ITA Airways cresce no Brasil. O Airbus A330neo do voo inaugural AZ673 entre Rio de Janeiro e Roma partiu do Aeroporto do Galeão, entre um corte de fita de inauguração ao ritmo de samba e um batismo com duplo jato d’água na pista. Um desafio no qual a tecnologia, a inovação, a eficiência e o design representam a expressão máxima do Made in Italy.

A nova rota diária ainda se junta à duplicação da frequência da conexão São Paulo-Roma. Uma iniciativa de “grande valor”, como sublinhou o embaixador italiano no Brasil, Alessandro Cortese, “não só em termos de tráfego de passageiros, turismo e cultura, mas porque evidencia uma clara aproximação entre os dois países”.

Uma novidade que também poderá dar impulso ao turismo de raízes, dada a importante presença de 32 milhões de ítalo-descendentes no país sul-americano. O compromisso da diretora comercial da ITA Airways e CEO da Volare, Emiliana Limosani, vai nessa direção, pronto a “desenvolver sinergias” com o Ministério do Turismo da Itália e com a Enit, agência de promoção turística do governo italiano.

Além disso, o Brasil e a América do Sul são centrais na estratégia de expansão da ITA Airways, que olha para 2024 com novas ambições. Segundo Pierfrancesco Carino, vice-presidente de vendas internacionais da empresa, “os 56 voos semanais que ligam Roma a importantes destinos da América do Sul representam um sinal de crescimento e forte investimento na região”, onde a ITA, além de São Paulo e Rio, também voa para Buenos Aires.

E a companhia continuará investindo em conexões de longa distância para atrair segmentos de passageiros de origem italiana ou com forte interesse na Itália, propondo-se também – graças a parcerias com importantes empresas como Latam, Gol, Azul e Aerolíneas Argentinas – como vetor para conectar viajantes em toda a América Latina.

“Como empresa, nascemos há apenas dois anos, mas foi um período de expansão significativa”, explicou Limosani, destacando um forte aumento de destinos, que hoje totalizam 52: 17 na Itália, 23 na Europa e no Mediterrâneo e 12 intercontinentais.

“Começamos com 52 aeronaves em outubro de 2021 e até ao final de 2023 teremos 85”, acrescentou a executiva, indicando que 40% da frota foi renovada e que o objetivo é atingir 80% até 2027.

Por sua vez, o secretário estadual de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca, disse que a chegada da ITA Airways marca o processo de “revitalização” do Galeão. “Celebramos mais um destino internacional para demonstrar mais esse passo do trabalho de recuperação do Rio de Janeiro”, ressaltou.

A ligação entre Roma e Rio também renova um vínculo histórico entre duas das cidades mais emblemáticas do mundo. Um fio condutor destacado pela exposição da ITA em colaboração com a ANSA, “O Mapa das Conexões”. A mostra explora as interações entre as duas metrópoles, revelando como elas – embora geograficamente distantes – sempre tiveram pontos em comum e se influenciaram mutuamente. (ANSA).

