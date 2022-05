ITA Airways batiza avião com nome de Roberto Baggio

FIUMICINO, 26 MAI (ANSA) – A ITA Airways, companhia aérea estatal da Itália, batizou um de seus aviões com o nome do ex-craque Roberto Baggio, eleito melhor jogador do mundo em 1993 e vice-campeão mundial no ano seguinte.

O avião dedicado ao ex-jogador de Juventus e Fiorentina é um Airbus A350, que tem capacidade máxima entre 280 e 365 passageiros.





De acordo com a empresa italiana, a aeronave entrará em operação pela primeira vez em 2 de junho na nova rota da ITA Airways, que é entre Roma-Fiumicino e Buenos Aires, na Argentina.

O ex-jogador de 55 anos de idade estará no aeroporto para a inauguração e cumprimentar as pessoas que pegarão o voo.

A escolha do nome de Baggio faz parte de uma estratégia da ITA Airways de rebatizar suas aeronaves “em homenagem aos maiores atletas da Itália”. O ex-atacante Paolo Rossi, herói do tricampeonato mundial da Azzurra em 1982, já foi homenageado pela companhia aérea.

A Italia Trasporto Aereo (ITA), companhia aérea estatal criada pelo governo italiano para superar a crise na extinta Alitalia, iniciou suas operações em outubro passado. (ANSA).