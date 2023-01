ITA abre vendas para trecho entre Roma e Rio de Janeiro

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/01/2023 - 13:19 Compartilhe

ROMA, 12 JAN (ANSA) – A companhia aérea italiana ITA Airways abriu nesta quinta-feira (12) as vendas de passagens para o trecho entre Roma-Fiumicino e Rio de Janeiro, que se junta a São Paulo entre os destinos da empresa no Brasil.





A rota será inaugurada em 29 de outubro de 2023 e será operada com um Airbus A330. A frequência será diária, com saída da capital italiana às 21h50 e chegada na metrópole carioca às 6h05, sempre no horário local.

Já o voo no sentido inverso decolará do Rio a partir de 30 de outubro, sempre às 15h45, e chegará em Roma às 6h45 do dia seguinte.

“A abertura do destino Rio de Janeiro entra na estratégia de desenvolvimento e crescimento da oferta intercontinental da nossa companhia”, declarou Emiliana Limosani, diretora comercial da ITA Airways, companhia estatal que pode ser comprada pela alemã Lufthansa em breve.





Já o presidente da concessionária RIOgaleão, Alexandre Monteiro, afirmou que a chegada da ITA é uma “excelente notícia para o turismo brasileiro”. “A volta da Itália à nossa rede ajudará no crescimento do setor e representará um ativo importante para a economia da cidade”, acrescentou. (ANSA).

