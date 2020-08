IstoÉ Live: Tasso Jereissati fala sobre o combate à Covid-19 nesta sexta às 17h

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) será entrevistado nesta sexta-feira, dia 21, a partir das 17h, em mais uma live da IstoÉ.

Em conversa com o diretor de redação Germano Oliveira, o senador vai falar sobre as ações do Senado no combate à Covid-19, além de comentar o cenário político atual.

Entre os nomes confirmados para as próximas entrevistas da série de lives estão o do senador Lasier Martins, do deputado federal Julian Lemos e dos secretários do governo paulista Julio Serson e Patrícia Ellen.

Além da IstoÉ, os títulos Gente e Dinheiro, também da Editora Três, promovem lives com personalidades das áreas de entretenimento e economia, respectivamente.

As lives da ISTOÉ podem ser acompanhadas pelas redes sociais da revista no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

