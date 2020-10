IstoÉ Live: Governador Arthur Virgilio será entrevistado nesta terça

O governador do Amazonas, Arthur Virgilio participa de mais uma live da IstoÉ nesta terça-feira dia 6, a partir das 15h.

Em conversa com o diretor de redação Germano Oliveira, ela vai falar sobre como o Estado está enfrentando o coronavírus.

Entre os nomes confirmados para as próximas entrevistas da série de lives estão o do presidente do Memorial da América Latina, Jorge Damião, e do procurador da Advocacia-Geral da União Marco Antonio Zito Alvarenga.

Além da IstoÉ, os títulos Gente e Dinheiro, também da Editora Três, promovem lives com personalidades das áreas de entretenimento e economia, respectivamente.

As lives da ISTOÉ podem ser acompanhadas pelas redes sociais da revista no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

