IstoÉ Gente Entrevista #9: Lene Sensitiva faz previsão de nova pandemia para 2024

No novo episódio do IstoÉ Gente Entrevista, apresentado por Letícia Sena, batemos um papo com a vidente Lene Sensitiva, conhecida por fazer previsões sobre a vida dos famosos. Na atração, ela revelou que o ano de 2024 terá uma nova pandemia, disse que alguns casais famosos irão se separar, fim de uma dupla sertaneja, entre outras revelações que vão dar o que falar.

Questionada sobre o que podemos esperar de 2024, Lene diz: “Vai ter uma nova pandemia bem mais letal que a Covid-19. O ano vai ser tenso”.

Ano do karma?

Após viralizar nas redes sociais que o ano que vem irá cobrar “Na minha visão espiritual, não existe karma”.

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.

