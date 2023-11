IstoÉ Gente Entrevista #7: Ullisses Campbell conta os bastidores da trilogia ‘Mulheres Assassinas’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 10/11/2023 - 16:02 Para compartilhar:

No sétimo episódio de IstoÉ Gente Entrevista, apresentado por Letícia Sena, batemos um papo com o jornalista e escritor Ullisses Campbell, 48, autor da trilogia ‘Mulheres Assassinas’ que conta a história de Suzane Von Richthofen, condenada por ser mandante da morte dos pais, Flordelis, que mandou executar o marido, e Elize Matsunaga, presa por matar e esquartejar o esposo, o empresário Marcos Matsunaga.

Na sabatina, Campbell contou alguns detalhes exclusivos de cada crime, como a gravidez de Suzane e seu relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. A forma sanguinária que Matsunaga esquartejou o marido. E o plano de Flordelis de se livrar de uma vez por todas do pastor Anderson do Carmo.

Vem novidade por aí

O biógrafo ainda afirma que no primeiro semestre do ano que vem irá lançar o livro sobre o Maníaco do Parque, que contará tudo sobre Francisco de Assis Pereira, o serial killer que foi preso em 1998 acusado pela morte de sete mulheres no Parque do Estado, em São Paulo. Ele trabalhava como motoboy, fingia ser um “caçador de talentos” e convidava as vítimas para fazer fotos quando praticava os crimes.

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.

