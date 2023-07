IstoÉ Gente Entrevista #3: Silvia Abravanel revela que desistiu de procurar pais biológicos para não magoar Silvio Santos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/07/2023 - 16:19 Compartilhe

No terceiro episódio de IstoÉ Gente Entrevista, apresentado por Letícia Sena, batemos um papo com a apresentadora Silvia Abravanel, de 52 anos. Na sabatina, a filha de Silvio Santos falou sobre a carreira de diretora e apresentadora no SBT, sua relação com as irmãs, adoção, vida amorosa e etarismo.

Ao ser questionada sobre como é ser filha de Silvio Santos, considerado um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvia disse: “Meu relacionamento com o meu pai sempre foi muito direto. Eu agradeço cada bronca e cada conselho que ele me deu”.

Adotada por Silvio quando era criança, a apresentadora contou o motivo de ter parado as buscas pelos seus pais biológicos. “Meu pavor é magoar o meu pai e a minha mãe. Eu cheguei a pensar em procurar os meus pais biológicos, mas quando eu vi a reação deles foi um baque para mim, aí eu desisti. O que eu tenho por eles é muita gratidão e amor”.

Já sobre as irmãs Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel, Cintia Abravanel, Renata Abravanel e Rebeca Abravanel, Silvia falou da semelhança e união entre elas: “Todas nós temos personalidades fortes. Nossos pais criaram a gente para o mundo. Patrícia e eu temos o gênio bastante forte. A gente tem a vida corrida, mas quando dá sempre estão unidas com a família toda”.

